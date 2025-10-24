Haberler

Fatih Ürek sağlık durumu ne, iyileşti mi, taburcu oldu mu?

Fatih Ürek sağlık durumu ne, iyileşti mi, taburcu oldu mu?
Güncelleme:
Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 59 yaşındaki şarkıcıya yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavisine hastanede devam edilirken, dostları ve hayranları onu yalnız bırakmadı. Kalp krizi sonrası entübe edilen Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin

15 Ekim'de evinde fenalaşarak kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu öğrenilmişti. Sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen sanatçı, yoğun bakımda gözetim altına alınmıştı. Hastaneden yapılan son açıklamada, Fatih Ürek'in durumunun stabil seyrettiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Peki Fatih Ürek iyileşti mi, hastaneden taburcu edildi mi, son sağlık durumu ne durumda?

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili olarak tedavisinin sürdüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kıymetli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımda tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Sağlık durumunda bir değişiklik yaşanması halinde gerekli bilgilendirme hastanemiz tarafından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

15 Ekim'de evinde kahvaltı ettiği sırada fenalaşan Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonucu acilen hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran sanatçı, yapılan müdahalelerin ardından yeniden hayata döndürülmüştü. O günden bu yana yoğun bakımda tedavisi süren Ürek'in sağlık durumu yakından takip ediliyor.

