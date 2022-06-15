Fatih Ürek kimdir? TV8 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek hayatı ve biyografisi!

Fatih Ürek kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Ürek kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek kaç yaşında ve kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programı birbirinden renkli konukları ağırlıyor. 15 Haziran 2022 günü 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956, Erzurum, Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

Diskografi

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016) (Single)

Filmografi

Reyting Hamdi - 1995-2007

Beyaz Show - 1996

Şeytanın Pabucu - 2008

Neredesin Firuze - 2004

Güldür Güldür - 2014

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Bu Tarz Benim - 2014

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