Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? Fatih Ürek kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Evinde kalp krizi geçirdiği bildirilen Ürek, acil müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Peki, Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? Fatih Ürek hastalığı nedir, kaç yaşında? Fatih Ürek hangi hastanede? Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair detaylar haberimizde!

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde evinde fenalaşan sanatçı, yardımcısı ve şoförünün hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine kısa sürede ulaşması ve hastane ile ev arasındaki mesafenin yakın olması, Ürek'in hayati tehlikeyi atlatmasında büyük rol oynadı.

Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Ancak beynin ne kadar süre oksijensiz kaldığı konusunda bazı şüphelerimiz var. Bu nedenle kendisini bir süre daha uyutacağız" dedi.

FATİH ÜREK KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Evet, Fatih Ürek evinde geçirdiği ani bir kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sabah saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile fenalaşan sanatçının kalbi, sağlık ekipleri ulaşmadan önce durmuştu. Eve gelen acil müdahale ekibinin yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı (CPR) sonrası kalbi yeniden çalıştırıldı.

Uzmanlar, kalbin 20 dakika boyunca durmasının beyin üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Beynin bu süreçte oksijensiz kalması, kalıcı hasar riskini beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle Fatih Ürek'in durumu titizlikle izleniyor.

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Yıllardır sahne performansı, enerjisi ve televizyon projeleriyle tanınan Ürek, son dönemde aktif sanat hayatına devam ediyordu. Geçmişte de kalp sağlığıyla ilgili bazı rahatsızlıklar geçirmiş olan Ürek'e, yaklaşık iki yıl önce bir stent takıldığı da sağlık raporlarında yer aldı.

FATİH ÜREK HANGİ HASTANEDE?

Fatih Ürek, kalp krizi sonrası İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin adı güvenlik nedeniyle resmi olarak paylaşılmasa da, yapılan açıklamalarda sanatçının yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü, durumunun titizlikle izlendiği belirtildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sanatçının sağlık durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Bilinci kapalı şekilde hastaneye ulaştırılmıştır. Anjiyoplasti işlemiyle tıkalı damar tamamen açılmıştır. Yoğun bakımda uyutularak takip edilmektedir."

FATİH ÜREK'İN HASTALIĞI NEDİR?

Fatih Ürek'in geçirdiği sağlık sorunu, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) olarak açıklandı. Doktorlarının yaptığı detaylı açıklamaya göre, Ürek'in daha önce stent takılmış olan sirkumfleks arter adlı kalp damarında stent trombozu gelişti. Bu durum, damarın ani şekilde tıkanmasına ve kalp krizine yol açtı.

Kardiyologlar bu tür stent tıkanmalarının, pıhtılaşma, düzensiz ilaç kullanımı veya damar yapısındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Yapılan acil anjiyoplasti işlemi ile damar açıldı, ancak beynin oksijensiz kalma süresi nedeniyle nörolojik takip süreci devam ediyor.