Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor'da hedef Fatih Terim. Bordo-Mavili yetkililerin hafta içinde Terim'e teklif götüreceği iddia edildi. Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan kulübün sembol ismi Fatih Terim, Cimbom'da 8 kez Süper Lig, 4 defa Türkiye Kupası ve Süper Kupa, bir kez de UEFA kupasını kazandı. Peki, Fatih Terim Trabzonspor'a mı gelecek? Fatih Terim Trabzonspor'a mı geliyor?

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yerine flaş isim gündeme geldi. Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşme kararı alındı. Konuya ilişkin olarak vatandaşlar ve sporseverler tarafından araştırmalar devam ediyor ve Fatih Terim Trabzonspor'a mı gelecek? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Fatih Terim Trabzonspor'a mı gelecek? Fatih Terim Trabzonspor'a mı geliyor?

FATİH TERİM TRABZONSPOR'A MI GELECEK?

Süper Lig'de geçtimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği çıkışı yakalamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avcı'nın ayrılığının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu da istifa etti ve kongre kararı aldı. Pazar günü yeni başkanını seçecek olan Trabzonspor'da tek aday Ertuğrul Doğan.

HEDEF FATİH TERİM

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Teknik direktör arayışlarını sürdüren Ertuğrul Doğan yönetimi, gündeme Fatih Terim ismini aldı. Bordo mavili yöneticiler, hafta içerisinde Terim ile görüşecek.

GALATASARAY EFSANESİ

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan kulübün sembol ismi Fatih Terim, Cimbom'da 8 kez Süper Lig, 4 defa Türkiye Kupası ve Süper Kupa, bir kez de UEFA kupasını kazandı. Galatasaray tarihine adına altın harflerle yazdıran Terim, Sarı-Kırmızılı takım dışında Ümit Milli Takım, A Milli Takım, Göztepe, Ankaragücü, Fiorentina ve Milan'da çalıştı.