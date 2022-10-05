Türk futbolunun bilinen ve sevilen ismi Fatih Terim'in Galatasaray takımından ayrılmasıyla beraber Fatih Terim'in hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Galatsaray'ın büyük teknik direktörü Fatih Terim, dünya futbolunda da kendisine hayran bırakmayı başardı. İtalya takımlarını da çalıştıran Fatih Terim'in adı şimdi ise İspanyol futbol takımı ile anılıyor. Futbolseverler ise merakla Fatih Terim Sevilla'ya mı gidiyor? sorusunu aratıyor. Peki, Fatih Terim Sevilla'ya mı gidiyor?

Fatih Terim Sevilla'ya mı gidiyor? sorusu futbolseverler ve Fatih Terim hayranları tarafından arama motorlarında aratılıyor. Galatasaray'ın eski teknik direktörü tüm futbolseverler tarafından kendine hayran bırakırken dünya futbolunda da adından başarıları ile söz ettirmeyi başardı. Galatasaray takımı ile yollarını ayırmasının ardından Fatih Terim'in hangi takım ile görüştüğü konusu merak ediliyor. Peki, Fatih Terim Sevilla'ya mı gidiyor? Fatih Terim hangi takıma gidiyor? Fatih Terim Sevilla'ya gitti mi? Fatih Terim hangi takımda?

FATİH TERİM SEVİLLA'YA MI GİDİYOR?

Galatasaray ile yolların ayrılmasından sonra Fatih Terim'i gideceği takım merak konusu olmuştu. Yabancı basında yer alan haberlere göre Fatih Terim'i İspanyol takım Sevilla'nın istediği söylentileri var. İddialara göre Sevill takımı, teknik direktörü olan Julen Lopetegui ile yolları ayırmayı düşünüyor. Yeni teknik direktör olarak da Fatih Terim'in ilk sıralarda yer aldığı söylenmekte. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim'in adı Sevilla ile anılıyor. Julen Lopetegui ile yolları ayırması an meselesi olan La Liga devinin, listesinde Fatih Terim ve Jorge Sampaoli yer alıyor. La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son vermeye hazırlanıyor.

İspanyol devinin hoca adayları arasında Fatih Terim'in de bulunduğu iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Sevilla, La Liga'da düşme hattının 1 puan üzerinde bulunuyor. İspanyol devinin, kötü sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basınında çıkan iddialara göre ise Sevilla'nın listesindeki en güçlü adaylardan biri Fatih Terim.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılı Adana doğumlu Türkiye'de "İmparator", İtalya'da "Grande" lâkaplı Türk teknik direktör ve defans mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur.

Babası Kıbrıs Türkü olan Terim 4 Eylül 1953 yılında Gökseliye'de dünyaya geldi. Futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1.Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu. 1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı. Galatasaray'da oynadığı dönemlerde ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

7 Kez U-19, 10 kez Ümit Milli ve 51 kez de A Milli olmak üzere toplam 68 kez Türkiye Millî Futbol Takımı forması giyen Fatih Terim, bu maçlarda 2 gole imzasını atmıştır. Terim aralıksız 51 kez A Millî Takım forması giyerek bir kez daha adını Türk futbol tarihine yazdırmış oldu.

Eylül 1987'de MKE Ankaragücü'nden ayrılan eski Galatasaray teknik direktörü Brian Birch'in yerine Fatih Terim getirildi ve Terim böylece teknik direktörlük kariyerine başlamış oldu. 27 Eylül 1987'de Zonguldakspor karşısında kariyerinin ilk antrenörlük maçına çıkan Terim, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk sezonunda Ankaragücü ile kümede kalma mücadelesi veren Terim, takımını kümede tuttu ve ilk sezonunda ligi 13. sırada bitirdi. Öte yandan Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü dördüncü turda Galatasaray'ı iki maçta da yenerek önce çeyrek sonra da yarı finale çıkardı ve o sene kupayı kazanan Samsunspor'a deplasman golü kuralı ile elendiler. Bu başarılı performans sonrası Terim, 1988-89 sezonunda da Ankaragücü'nde kaldı. Başarılı bir sezo geçiren Terim, ligi altıncı sırada bitirdi. Sene sonunda ise takımdan ayrıldı.

1989-90 sezonunda 2. Lig takımı Göztepe'yi kısa bir süre çalıştırdı. Göztepe'ye İnegölspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyet ile merhaba dedi. İlk 9 maçında 8 galibiyet 1 beraberlik alan Terim, büyük bir başarıya imza attı. Şubat ayında Türkiye Milli Futbol Takımı'nın yeni antrenör kadrosuna dahil edilmesine rağmen Göztepe'deki görevine devam edeceğini açıkladı. Buna rağmen 4 Nisan 1990'da Milli Takım'daki görevine odaklanmak için Göztepe'den istifasını açıkladı. Göztepe, şampiyonluk yarışından kopmasa da grubunu ikinci bitirerek 1. Lig'e yükselemedi.

Terim, Göztepe'de teknik adamlığını sürdürürken bir yandan da Şubat 1990'da Türkiye Milli Futbol Takımı'nda Sepp Piontek'in yardımcılığını yapmaya başladı. Bir yandan da Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'nı çalıştırmaya başladı. 25 Nisan 1990'da Romanya ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilk kez Ümit Milli takımın başında sahaya çıktı. Bu maçta daha sonra yıllarca takımlarında oynatacağı Hakan Şükür'e ilk kez U-21 forması giydirdi. 1994 U-21 Şampiyonası ön elemelerinde başarılı bir performans gösteren Ümit Milliler, İngiltere ve Hollanda'yı geride bırakmalarına rağmen Polonya'nın bir puan gerisinde kalıp turnuvaya katılamadılar.

Fatih Terim, A Milli Takım'ın başına geçtiği için son iki maçta takımın başında yer alamadı.

1991'de Terim, Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Olimpik Milli Futbol Takımı'nın başında yer aldı. Grubu averajla lider bitiren takım, yarı finalde de Fas'ı yenerek finale çıktı ancak fialde Yunanistan'a yenilerek gümüş madalyayı kazandılar. Haziran 1993'te düzenlenen Akdeniz Oyunları'na katılan Olimpik Milli Takım'ın başında da Fatih Terim bulunmaktaydı.

Daha sonra Galatasaray'da beraber çalışacağı ve kupalar kazanacağı Hakan Şükür, Arif Erdem, Tugay Kerimoğlu, Ergün Penbe'nin yanı sıra Sergen Yalçın, Emre Aşık, Alpay Özalan gibi o dönem daha yıldız olmamış genç isimleri kadroya dahil etti. Türkiye, Zinedine Zidane'lı Fransa'nın olduğu grubu birinci bitirdi ve yarı finalde bir kez daha eşleştiği Fransa'yı 1-0 yenerek finale çıktı. Finalde de Cezayir'i yenerek, altın madalyayı kazandı. Bu başarı Fatih Terim'in kariyerindeki ilk kupa başarısı oldu.

Temmuz 1993'de Sepp Piontek'ten boşalan Türkiye Milli Futbol Takımı'nın başına Fatih Terim geçti. 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde son iki haftaya 3 puanla giren takımla çıktığı ilk maçta Polonya'yı 2-1 mağlup ederek puanı önce 5'e yükseltti, sonra da Norveç'i yenerek başarısız geçen bir eleme dönemini güzel noktaladı. Bu maçlarda genel olarak Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alan genç kadroyu kullandı. Terim asıl başarısını 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gösterdi. 8 eleme maçında 15 puan alan takım, İsviçre'nin iki puan gerisinde kalmasına rağmen 2. olarak 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye, tarihinde ilk kez bu şampiyonaya katılırken, 1954'ten beri ilk kez milli takım uluslararası bir turnuvada temsil hakkı kazandı. Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka'nın rakibi oldu. Türkiye ilk maçında başa baş mücadele ettiği Hırvatistan karşısında beraberliği son dakikalarda yediği golle koruyamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Diğer maçlarda da Portekiz ve Hırvatistan karşısında etkisiz kalıp sırasıyla 0-1 ve 0-3'lük mağlubiyetler alarak turnuvaya gol atamadan ve puansız veda edince Fatih Terim aynı yıl Türkiye Millî Futbol Takımı'ndan ayrıldı.

Mayıs 1996'da Fatih Terim, Galatasaray'la yıllar sonra teknik direktör olarak anlaştı ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesi ile Galatasaray'ın başına resmi olarak geçti. Kadroya Rumen futbolcu Gheorghe Hagi'yi katan Galatasaray, sezona Almanya'da hazırlandı. Terim'in ilk resmi maçı 10 Ağustos 1996'da oynanan Vanspor maçı oldu. Maçı Galatasaray, Hagi'nin golleri ile 2-1 kazandı. Terim, ilk sezonunda Türkiye milli takımında beraber çalıştığı Rasim Kara'nın çalıştırdığı Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen şampiyonluk mücadelesinde iki takım 30. hafta karşı karşıya geldi ve Hagi'nin 86. dakikadaki golüyle maç 1-1 berabere bitti.

Böylece 5 puanlık park kapanmadı ve Galatasaray geri kalan maçlarının hepsini kazanınca Terim kariyerinin ilk Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Sezon boyunca iki mağlubiyet alan Galatasaray'ın bu maçları Fenerbahçe derbileriydi. Ayrıca aynı sezon Mart ayında bir önceki seneden kalan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kazandı. Bu kupa Terim'in Galatasaray'daki ilk kupası olmuştu. İki ay sonra aynı kupayı, bu sefer Kocaelispor'u 2-1 yenerek kaldırdı.

1997-98 sezonunda şampiyon kadroyu bozmayan Terim defansa deneyimli oyuncu Gheorghe Popescu ve genç yetenek Fatih Akyel'i monte etti. Ayrıca altyapıdan çıkan 17 yaşındaki Emre Belözoğlu'yu da futbol dünyasına kazandırdı. Terim, lige iyi bir başlangıç yapamasa da Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıdı. Galatasaray ilk yarıyı 6 puan geride 3. olarak bitirse de 19. haftadan sonra yenilgi yüzü görmedi. 31. hafta Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan takım, iki hafta sonra bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti.