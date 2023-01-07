Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ameliyat geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli hoca için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Merak edilenler arasında ise Fatih Terim ne ameliyatı oldu? Fatih Terim hasta mı? Fatih Terim sağlık durumu ne? soruları yer alıyor.

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in ameliyat olmasının ardından Fatih Terim ne ameliyatı oldu? Fatih Terim hasta mı? Fatih Terim sağlık durumu ne? soruları merak edildi. Futbolseverleri korkutan haberin ardından aratılan Fatih Terim ne ameliyatı oldu? Fatih Terim hasta mı? Fatih Terim sağlık durumu ne? sorularının yanıtı haberimizde.

FATİH TERİM NE AMELİYATI OLDU?

Galatasaray, diz ameliyatı geçiren Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'dan Fatih Terim için yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.