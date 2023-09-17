A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin resmen sona ermesiyle beraber taraftarlar şimdiden Fatih Terim Milli Takım teknik direktörü mü oldu, olacak? Sorusuna yanıt arar oldu. TFF Yönetimi, Alman teknik adamı arayarak görevine son verirken sosyal medyada birçok taraftar Fatih Terim şu anda hangi takımda, milli takımı çalıştıracak mı? Sorularını sordu. İşte detaylar…

Ermenistan'la berabere kalınan, Japonya'ya mağlup olunan maçların ardından Kuntz için istifa çağrıları yapılmıştı. O çağrılar sonuç buldu ve Stefan Kuntz; A Milli Takım'ın başında bulunduğu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik kariyeri sonlanmış oldu. Gözler ise Fatih Terim'e çevrildi. Peki, Fatih Terim Milli Takım teknik direktörü mü oldu, olacak? Fatih Terim şu anda hangi takımda, milli takımı çalıştıracak mı? İşte detaylar…

FATİH TERİM MİLLİ TAKIM'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Sözcü'de yer alan habere göre; Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'un desteğine rağmen TFF'de yöneticiler Fatih Terim'in yeniden A Milli Takım'ın başına getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Bu konunun Ankara'ya da bildirildiği ve onay alındığı iddia ediliyor. Fatih Terim kısa süre içerisinde göreve başlayacağı konuşulurken, deneyimli hocanın ekibinde kimlerin görev alacağı ise bilinmiyor.

Sosyal medyadan Fatih Terim'in yeniden takımı çalıştırması yönünde yoğun bir istek bulunuyor. İşte o yorumlar: