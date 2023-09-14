TFF'de başkan Mehmet Büyükeşi ve Hamit Altıntop, Stefan Kuntz'un EURO 2024 eleme grubu maçlarının bitimine kadar takımın başında kalmasını istiyor. Peki, Fatih Terim Milli Takım'ın teknik direktörü mü oldu? Fatih Terim yeniden A Milli Takım'ın başına mı geçti?

Ermenistan ve Japonya maçlarında alınan sonuçların ardından A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz hedef tahtasına oturdu. Arkasında sadece Hamit Altıntop ve TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi kalan Alman hocanın kısa süre içerisinde görevinden alınarak yerine Fatih Terim'in getirilmesi konuşuyor. Peki, Fatih Terim Milli Takım'ın teknik direktörü mü oldu? Fatih Terim yeniden A Milli Takım'ın başına mı geçti?

FATİH TERİM MİLLİ TAKIM'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Sözcü'de yer alan habere göre; Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'un desteğine rağmen TFF'de yöneticiler Fatih Terim'in yeniden A Milli Takım'ın başına getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Bu konunun Ankara'ya da bildirildiği ve onay alındığı iddia ediliyor. Fatih Terim kısa süre içerisinde göreve başlayacağı konuşulurken, deneyimli hocanın ekibinde kimlerin görev alacağı ise bilinmiyor.