Siyaset camiası, spor dünyasının tanınan yüzlerini saflarına katabilmek için birçok isme teklif götürüyor. Kulislerde bu isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği konuşulurken, deneyimli hocanın son kararını verdiği öne sürüldü. Peki, Fatih Terim milletvekili adayı mı? Fatih Terim milletvekili mi olacak?

Fatih Terim'e hangi partiden milletvekili teklifi geldi? Fatih Terim milletvekilliği için hangi parti ve ittifaktan teklif aldı?

Fatih Terim ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor: Milletvekili adayı mı olacak?

Fatih Terim milletvekili adayı mı? Siyaset camiası, spor dünyasının tanınan yüzlerini saflarına katabilmek için birçok isme teklif götürüyor. Kulislerde bu isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği konuşulurken, deneyimli hocanın son kararını verdiği öne sürüldü. Peki, Fatih Terim milletvekili adayı mı? Fatih Terim milletvekili mi olacak? Detaylar...

FATİH TERİM ADAY MI?

Kulislerde Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'ndan teklif gittiği konuşuluyordu. Deneyimli hocanın siyasete atılmayı düşünmediği için bu teklifleri kibarca reddettiği iddia edildi.

MİLLETVEKİLİĞİ TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi çalışmalarını sürdüren siyasi partilerden, Fatih Terim'e milletvekilliği teklifi geldiği konuşuluyor. Deneyimli hocanın ise bu teklifleri kibarca reddederek siyasete atılmayı düşünmediğini belirttiği iddia edildi.

1 YILDAN FAZLA SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

10 Ocak 2022 yılında Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, o dönemden bu yana takım çalıştırmadı. O dönem başkan Burak Elmas ile arası açılan Terim'in sarı-kırmızılı kulüpten ayrılığı olaylı olmuştu.