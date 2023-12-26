Fatih Terim'in yeni takımı hangisi ve nereye gidiyor sorularına yanıt aranıyor. Kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüyor. Fatih Terim'in yeni takımı hangisi, nereye gidiyor? Detaylar haberimizdedir…

FATİH TERİM'İN YENİ TAKIMI HANGİSİ?

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardı. Yarın Atina'ya gidecek olan Terim, "Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e konuşan Fatih Terim, yarın ilk idmana çıkacağını söyledi. Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 4 ayrı dönemde üstlendiği görevinde sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Terim, sarı-kırmızılılarla toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.

YUNAN EKİBİYLE ANLAŞTI

Yaklaşık 2 yıldır takım çalıştırmayan Fatih Terim için Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi devreye girdi. Yunan ekibiyle prensip anlaşmasına varan Terim'in yarın Atina'ya giderek imza atacak. Terim ilk idmanına da yarın çıkacak.

on dönemde kendi adını taşıyan fon olayıyla gündeme gelen Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos, PAOK'un ardından ligde 15 maç sonunda 2. sırada yer alıyor. Takım ligde ve Avrupa'da son dönemde istikrarsız sonuçlar alıyordu.

OCAK AYINDA 3 KEZ DERBİYE ÇIKACAK

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak. İlk 2 derbiyi Yunanistan Kupası için oynayacak Panathinaikos, ay sonunda Olympiakos ile ligde karşılaşacak.