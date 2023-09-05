Galatasaray ve Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'in doğum günü partisi gündeme geliyor. Fatih Terim doğum günü ne zaman ve Fatih Terim kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fatih Terim ne zaman doğdu ve Fatih Terim hangi takımları çalıştırdığı araştırılıyor. Peki, Fatih Terim'in doğum günü ne zaman? Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim ne zaman doğdu?

Teknik direktörü Fatih Terim ne zaman doğdu ve doğum günü ne zaman olduğu merak ediliyor. Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Ardından, Fatih Terim'in doğum günü ne zaman? Fatih Terim kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Fatih Terim'in doğum günü ne zaman? Fatih Terim kaç yaşında? Fatih Terim ne zaman doğdu? Detaylar haberimizdedir…

FATİH TERİM'İN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Galatasaray ve Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, 70. yaşını kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Terim alana Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde gelirken deneyimli hoca ile özdeşleşen sözler partinin menüsündeki yemeklerin ismini oluşturdu.

FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA?

70. yaşına basan Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı partiye Terim Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde gelirken, yemek menüsündeki ayrıntı dikkat çekti.

Fatih Terim ile özdeşleşen ifadeler menüdeki yemeklerin adını oluşturdu. Terim kendisi için hazırlanan partiye tekne ile gelirken o anlarda Şampiyonlar Ligi müziği çalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray efsaneleri ile sanat dünyasından Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimler katıldı.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da doğdu. Türk teknik direktör ve libero mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur. İmparator lakabı ile bilinir.

Futbolculuğu döneminde Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'da oynadı. 11 yıl formasını giydiği Galatasaray'da futbolcu olarak 1974-1975 ve 1978-1979 sezonlarında Başbakanlık Kupası'nı, 1975-1976, 1981-1982 ve 1984-1985 sezonlarında Türkiye Kupası'nı, 1982-1983 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır. Fatih Terim 1985 yılında Galatasaray'da futbolu bırakmıştır. Teknik direktörlüğe MKE Ankaragücü'nde başladı. Daha sonra Göztepe'yi çalıştıran Fatih Terim, bir süre sonra eş zamanlı olarak Türkiye U-21'i de çalıştırmaya başladı. Daha sonra Göztepe'den istifa etti. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı bir kez çalıştırdıktan sonra İtalya'ya giden Terim, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı. Yaklaşık olarak 1 yıl süren İtalya macerasının ardından Türkiye'ye döndü. İtalyan taraftarlarca "Grande Terim" olarak anılır. Sırasıyla 2 kez daha Galatasaray ve Türkiye'yi çalıştıran Fatih Terim, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başladı. 10 Ocak 2022 tarihinde Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi.

Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Ayrıca İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahiptir. Babası Kıbrıslı olan Fatih Terim, Fulya Aksu Terim ile evlidir. Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı adlarında iki kızı vardır.