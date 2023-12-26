Fatih Terim hangi takımla anlaştı, nereye gitti?

Teknik direktör Fatih Terim'in Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştığı ve yarın Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Fatih Terim hangi takımla anlaştı, nereye gitti?

FATİH TERİM HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Terim, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaştı. Yunan ekibinin Fatih Terim ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladığı belirtildi.

PANATHİNAİKOS HAKKINDA

Panathinaikos Football Club, 1908 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da kurulan spor kulübü Panathinaikos AO'nun futbol takımıdır. Super League'de mücadele etmektedir. Rakibi Olimpiakos'tan sonra Yunanistan'ın en fazla şampiyonluk yaşayan futbol takımı olmasının yanı sıra, 1971-72 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynamıştır.