Fatih Terim hangi takımı alacak? Fatih Terim Bodrumspor'u mu alıyor?

Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'in yeni bir maceraya atılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Futbolseverler ise Fatih Terim hangi takımı alacak? Fatih Terim Bodrumspor'u mu alıyor? araması yaptı.