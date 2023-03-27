Fatih Terim hangi takımı alacak? Fatih Terim Bodrumspor'u mu alıyor?
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Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'in yeni bir maceraya atılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Futbolseverler ise Fatih Terim hangi takımı alacak? Fatih Terim Bodrumspor'u mu alıyor? araması yaptı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'in 1. Lig ekibi Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü. Merak edilenler arasında ise Fatih Terim hangi takımı alacak? Fatih Terim Bodrumspor'u mu alıyor? soruları yer aldı. İşte detaylar...
FATİH TERİM HANGİ TAKIMI ALACAK?
TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" programının yorumcusu Tahir Kum, Fatih Terim'in Bodrumspor'u satın alacağını iddia etti. Bilindiği üzere 69 yaşındaki deneyimli hoca, Bodrum'da yaşıyor.
Adı son dönemde birçok kulüple anılan Fatih Terim'in son olarak Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilmişti. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.