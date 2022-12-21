Galatasaray'ın efsane teknik direktörü olan Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerinin devam edip etmediği merak ediliyor. Sarı- Kırmızılı ekip ile birçok başarıya imza atan Terim'in hangi takıma gideceği ise bir diğer merak konusu. Peki, Fatih Terim hangi takıma gidecek? Fatih Terim teknik direktörlüğe devam ediyor mu? İşte detaylar...

Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren isimlerden biri olan Fatih Terim'in kariyerindeki son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Fatih Terim hangi takıma gidecek? Fatih Terim teknik direktörlüğe devam ediyor mu? sorularını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde.

FATİH TERİM HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Başarılı isim Fatih Terim'e teknik direktörlüğe geri dönüp dönmemesi hakkında yöneltilen soruya Terim şöyle cevap verdi; "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel proje olması halinde teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırım. Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor.".