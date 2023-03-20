Fatih Terim'e hangi partiden milletvekili teklifi geldi? Fatih Terim milletvekilliği için hangi parti ve ittifaktan teklif aldı?
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Siyaset camiası, spor dünyasının tanınan yüzlerini saflarına katabilmek için birçok isme teklif götürüyor. Kulislerde bu isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği konuşulurken, deneyimli hocanın son kararını verdiği öne sürüldü. Peki, Fatih Terim'e hangi partiden milletvekili teklifi geldi? Fatih Terim milletvekilliği için hangi parti ve ittifaktan teklif aldı?
Fatih Terim'e hangi partiden milletvekili teklifi geldi? Siyaset camiası, spor dünyasının tanınan yüzlerini saflarına katabilmek için birçok isme teklif götürüyor. Kulislerde bu isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği konuşulurken, deneyimli hocanın son kararını verdiği öne sürüldü. Peki, Fatih Terim'e hangi partiden milletvekili teklifi geldi? Fatih Terim milletvekilliği için hangi parti ve ittifaktan teklif aldı? Detaylar...
Kulislerde Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı'ndan teklif gittiği konuşuluyordu. Deneyimli hocanın siyasete atılmayı düşünmediği için bu teklifleri kibarca reddettiği iddia edildi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi çalışmalarını sürdüren siyasi partilerden, Fatih Terim'e milletvekilliği teklifi geldiği konuşuluyor. Deneyimli hocanın ise bu teklifleri kibarca reddederek siyasete atılmayı düşünmediğini belirttiği iddia edildi.
10 Ocak 2022 yılında Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim, o dönemden bu yana takım çalıştırmadı. O dönem başkan Burak Elmas ile arası açılan Terim'in sarı-kırmızılı kulüpten ayrılığı olaylı olmuştu.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz?— Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023