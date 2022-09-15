Netflix platformunda yayınlanan Fatih Terim'in belgeseli gündem oluyor. Fatih Terim belgeselini kaç kişi izledi ve Fatih Terim belgeseli yayınlandı mı merak ediliyor. Peki, Fatih Terim belgeselini kaç kişi izledi? Fatih Terim belgeseli yayınlandı mı?

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Fatih Terim'in Netflix'de 'Terim' belgeseli yayınlandı. Fatih Terim belgeselini kaç kişi izledi ve Fatih Terim belgeseli yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen Fatih Terim belgeselini kaç kişi izledi ve Fatih Terim belgeseli yayınlandı mı merak ediliyor. Fatih Terim belgeselini kaç kişi izledi? Fatih Terim belgeseli yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

FATİH TERİM BELGESELİ YAYINLANDI MI?

Netflix Türkiye, birkaç hafta önce Fatih Terim belgeseli için müjdeli haberi verdi. Belgesel 15 Eylül'de yayınlandı. Ayrıca paylaşımda Terim ile ilgili "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator" ifadeleri yer alıyor. O zamandan itibaren futbolseverlerin merakla beklediği belgesel ise sonunda yayınlandı.

FATİH TERİM BELGESELİNİ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Fatih Terim'in belgeseli, Türk futbol tarihinin efsane isminin teknik direktör kariyerine ve özel hayatına odaklanıyor. Sosyal medyada gündem olan belgesel özellikle Galatasaray taraftarları tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Ayrıca belgeseli izleyenler Terim'e övgü dolu sözler kullandı.

Fatih Terim ise Terim belgeseli ile ilgili açıklama yaptı. "… Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. Yani izlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar… Bir süre sonra son iki bölümü izledik. Bu sefer kızlarım vardı yanımda. Baktım onların da gözler doluyor. "Elinize sağlık" dedik ve çıktık. Şu an bile çok heyecanlıyım. İleride torunlarımın, "Bu bizim dedemiz" diye anlatmak yerine izletecekleri bir iş olmuş. Bu duygu beni çok mutlu ediyor." dedi.