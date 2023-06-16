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Fatih Terim Arabistan'a mı gidiyor? Fatih Terim hangi takıma gidecek?

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Süper Lig devi Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu öne sürüldü. Peki, Fatih Terim Arabistan'a mı gidiyor? Fatih Terim hangi takıma gidecek?

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için düşünülen adaylardan biri olduğu iddia edildi. Peki, Fatih Terim Arabistan'a mı gidiyor? Fatih Terim hangi takıma gidecek?

FATİH TERİM ARABİSTAN'A MI GİDİYOR?

Haberde, Suudi Arabistan federasyonu ile Fatih Terim arasında temasların olduğu ve 69 yaşındaki teknik adamın, görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fatih Terim Arabistan'a mı gidiyor? Fatih Terim hangi takıma gidecek?

Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da listede olduğu ve değerlendirmelerin devam edildiği belirtildi.

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