Galatasaray'ın eski teknik direktörünün annesi olan Nuriye Terim, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nuriye Terim'in kim olduğu ve neden öldüğü merak edilen konular arasında. Bu nedenle Fatih Terim annesi Nuriye Terim kim? Ve Fatih Terim annesi neden öldü? Soruları araştırılıyor. Peki, Fatih Terim annesi Nuriye Terim kim? Fatih Terim annesi neden öldü? Nuriye Terim kimdir? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kimdir?

İmparator lakaplı eski Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim futbolseverler tarafından bilinen, başarıları ile kendisine hayran bırakan birisi iken Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in de ismi sıklıkla duyduğumuz bir isim. Merak edilen konular arasında Nuriye Terim'in hayatı var. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Fatih Terim annesi neden öldü? Sorusunu yanıtladık. Peki, Fatih Terim annesi Nuriye Terim kim? Fatih Terim annesi neden öldü? Nuriye Terim kimdir? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kimdir?

FATİH TERİM ANNESİ NURİYE TERİM KİM?

Fatih Terim'in babası olan Talat Terim'in eşi Nuriye Terim'dir. Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin adında torunları var. Nil Bahçekapılı ve Naz Bahçekapılı ise Nuriye Terim'in torunlarının adıdır. Adanalı olan Nuriye Terim 25 Kasım tarihinde hayatını kaybetmiştir. Taner Terim ve Fatih Terim adında 2 oğlu vardır.

FATİH TERİM ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.