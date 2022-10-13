Fatih Terim annesi hasta mı? Sorusu özelikle son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konuya dair en çok araştırılan konular arasında Fatih Terim annesi hasta mı, rahatsızlığı ne? Fatih Terim annesi Nuriye Terim kim? Soruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilen Fatih Terim annesi hasta mı, rahatsızlığı ne? Sorusunu sizler için haberimizde yanıtladık. Peki, Fatih Terim annesi hasta mı, rahatsızlığı ne? Fatih Terim annesi Nuriye

Sosyal medya platformlarında ve internet üzerinde görülen haberlerin ardından birçok kişi Fatih Terim annesi hasta mı, rahatsızlığı ne? Sorusunu merak ederek Fatih Terim annesi Nuriye Terim kim? Sorusunu araştırmaya başladı. Fatih Terim annesi hasta mı, rahatsızlığı ne? Sorusunu sizler için haberimizde yanıtladık. Peki, Fatih Terim annesi hasta mı, rahatsızlığı ne? Fatih Terim annesi Nuriye Terim kim?

FATİH TERİM ANNESİ HASTA MI, RAHATSIZLIĞI NE?

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in bir rahatsızlığı bulunduğu biliniyordu. Bir süredir rahatsızlıklarla uğraşan Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in durumunun kötüye gitmesi üzerine acil olarak hastaneye kaldırıldı.

NURİYE TERİM KİM?

Fatih Terim'in annesi olan Nuriye Terim'in eşi Talat Terim'dir. Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin adında torunları var. Nil Bahçekapılı ve Naz Bahçekapılı ise Nuriye Terim'in torunlarının adıdır. Adanalı olan Nuriye Terim'in eşi Talat Terim 6 Şubat 2019 yılında vefat etmiştir. Taner Terim ve Fatih Terim adında 2 oğlu vardır.