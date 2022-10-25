İsmini sıklıkla duyduğumuz kişilerden bir tanesi olan Fatih Tekke'nin hayatı merak ediliyor. İstanbulspor ile anlaşan teknik direktörün kim olduğu araştırılıyor. İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke kimdir? sorusu aratılıyor. Peki, Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke kaç yaşında, nereli? İstanbulspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke kim?

Fatih Tekke kimdir? sorusu sıklıkla aratılan sorulardan bir tanesi. İstanbulspor ile anlaşan teknik direktörün kim olduğu araştırılıyor. İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke kimdir? sorusu aratılıyor. Peki, Fatih Tekke kimdir? Fatih Tekke kaç yaşında, nereli? İstanbulspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke kim? İşte Fatih Tekke hayatı ve biyografisi!

FATİH TEKKE KİMDİR?

Fatih Tekke 9 Eylül 1977 yılında Köprübaşı, Trabzon'da doğan Forvet mevkiinde forma giymiş, eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Süper Lig takımlarından İstanbulspor'u çalıştırmaktadır. 16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen; Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynak'lı kadroda yer alan Fatih Tekke, tecrübesizliği ve agresifliği yüzünden Altay Spor Kulübü'ne kiralandı. 1998-99 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Ama çalkantılı dönemlerden geçen Trabzonspor'da pek başarılı olamadı. Sürekli değişen teknik direktörler ve taktik anlayış içerisinde Fatih Tekke sürekli olarak farklı mevkilerde denendi ama başarılı olamadı ve gönderildi. 2002-03 sezonunda Trabzonspor'a geri döndü. Takıma katılmasıyla Trabzonspor 2 Türkiye Kupası'yla birlikte 2 lig ikinciliği kazandı. Ayrıca 2004-05 sezonunda 31 golle Süper Lig Gol Kralı ve UEFA Gümüş Ayakkabı sahibi oldu.

1997-98 sezonunda Altay'da kiralık olarak forma giydi. Altay'da futbol hayatını sürdürürken Çanakkale Dardanelspor maçında ayağı kırıldı. 2006-2007 sezonunun başında 7.5 milyon € ücretle Trabzonspor'dan Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden Zenit takımına transfer olmuştur. FK Zenit forması ile 2007-08 sezonu Rusya Premier Ligi şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Kupası Finalinde İskoçya'nın Rangers takımını yenerek UEFA Kupasını kaldırmıştır. Finalindeki futboluyla UEFA internet sitesinde (uefa.com) sitenin okurları tarafından maçın adamı seçilmiştir. En son olarak Zenit takımıyla son UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester United'ı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştır. 10 Kasım 2009 itibarıyla kulübün resmi sitesindeki istatistiklere göre Rusya Premier Liginde, Rusya kupasında, UEFA Kupasında ve Şampiyonlar liginde toplam 84 maça çıkmış ve 30 gol atmıştır. Zaman zaman yedek kaldığı için takımı tarafından düşünülmediği medyada yer alsa da Rusya'da yeni başlayan sezona çok başarılı bir giriş yapmıştır.

Zenit forması ile 73 Premier Lig maçında 24 gol atmıştır. Fatih Tekke, ara transfer döneminde Ankaragücü takımı ile 19 Ocak 2011 tarihinde 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer dönemiminin bitmesine anlar kala 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

29 Mart 2015 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile sözleşme imzaladı. 21 maçta topladığı 17 puanla 16. sırada bulunan Denizlispor'un başına Şubat 2018'de getirildi. Tekke yönetiminde çıktığı 13 maçta 21 puan toplayarak 38 puana ulaştı ve Denizlispor'u küme düşme hattından çıkararak sezonu 15. sırada tamamlamasına katkı sağladı. 2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u çalıştıran Tekke, ligi 4. sırada tamamlayarak Play-off'larda mücadele etme hakkı kazanmıştır. Play-off'larda Altay'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden İstanbulspor, Süper Lig'e yükselme şansını kaybetmiştir. Fatih Tekke, 2021-22 sezonunun 2. haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bursaspor teknik direktörü olarak 4 maçta alınan 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 Eylül 2021 tarihinde görevine son verildi