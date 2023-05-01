FATİH'te Otomobil Çarptı: 1 Ölü

FATİH'te gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit Baş'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ümit Baş(34) olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan otomobil durmayarak kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit Baş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baş caddeye savrulurken, otomobil ise durmayarak kaçtı. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin çarptığı Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Ümit Baş'a çarptıktan sonra kaçan otomobilin plakasını belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Baş'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.