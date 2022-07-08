Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Caner Sönmez - Genel
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Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı.
Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada
İSTANBUL - Fatih'te Kurban Bayramı öncesinde alınan koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı. Trafikte araçların arasında koşan 2 kurbanlık koyun sahipleri tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde Kurban Bayramı öncesinde alınan kurbanlık koyunlar, kamyonetten atlayarak kaçmayı başardı. Cadde üzerinde araçların arasında koşan kurbanlık koyunlar nedeniyle trafik bir anda durdu. Kısa sürede yakalanan 2 koyun kamyonete koyularak götürüldü. Koyunların yakalanmasıyla trafik normale döndü. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Genel