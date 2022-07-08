Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Caner Sönmez - Genel
 - Güncelleme:

Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı.

Fatih'te kaçmaya çalışan kurbanlık koyunlar yakalandı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te Kurban Bayramı öncesinde alınan koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı. Trafikte araçların arasında koşan 2 kurbanlık koyun sahipleri tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde Kurban Bayramı öncesinde alınan kurbanlık koyunlar, kamyonetten atlayarak kaçmayı başardı. Cadde üzerinde araçların arasında koşan kurbanlık koyunlar nedeniyle trafik bir anda durdu. Kısa sürede yakalanan 2 koyun kamyonete koyularak götürüldü. Koyunların yakalanmasıyla trafik normale döndü. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Genel

Kurban Bayramı Fatih Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title