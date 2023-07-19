Fatih'te 'Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin yeni dönemi başladı

İSTANBUL Fatih'te her yıl düzenlenen 'Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin yeni dönem toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'ye gelen turistlere yardımcı olmak amacıyla 13'üncüsü düzenlenen projede 400 turizm elçisi yer alıyor.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen projenin tanıtım toplantısı Sultanahmet Meydanı'nde Alman Çeşmesi önünde gerçekleştirildi. Toplantıya; Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İTO-Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Bahadır Yaşık katıldı.

Turizm elçileri, 1 koordinatör, 6 süpervizör eşliğinde İstanbul'a gelen misafirlere, rehberlik hizmeti sunacak. Gülhane, Eminönü, Divanyolu, Sultanahmet, Ayasofya ve Beyazıt'tan oluşan 6 noktada; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Farsça, Korece, Çince ve Japonca olmak üzere toplam 9 dilde hizmet verecek. Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yaptığı konuşmada, "Şehrimiz, son 20 yılki süreçte, çok değerli yatırımlar sayesinde ve kültür, sanat, turizm, spor, ticaret, eğitim gibi alanlarda hizmete geçirdiğimiz büyük projelerle, dünya çapında bir merkez olma yolunda, hızla ilerlemektedir. Son yıllarda, özellikle turizm sektöründeki iddiasını, daha ileri seviyelere yükseltmektedir. Cumhurbaşkanımızın da önemle ifade ettiği gibi, ülkemiz, gösterdiği atılımlarla, turizm arenasında ustalık aşamasına geçmiştir. İstanbul, turizmde markalaşmış pek çok değeriyle, kültürel ve turistik atılımların da öncülüğünü yürütmektedir" dedi.

" İstanbul'un kültürel mirasının yüzde 40'ı Fatih ilçesinde"

İstanbul'un kültürel mirasından söz eden Turan, " İstanbul'un sahip olduğu kültür miras Türkiye'nin yüzde 11'idir. İstanbul'un kültürel mirasının yüzde 40'ı Fatih ilçesinde. Türkiye'deki kültürel mirasın yüzde 5'i bulunduğunuz alan içerisinde. Her mevsim turizme açık olan ilçemiz, bütün tarihi bölge ve yapıları ile devasa bir açık hava müzesi görünümündedir. Her yıl, ülkemizin diğer şehirlerinden, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçi, büyük bir ilgi ve hayranlıkla, bu açık hava müzesini geziyor. Şehrimizi gezip görmeye gelen misafirlerin en güzel şekilde ağırlanmasında bu kadim şehrin sakinleri olarak, hepimize görevler düşüyor" diye konuştu.

"Toplam 9 dilde hizmet veriyorlar"

Bu yıl, Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'ne bin 500 başvuru olduğunu ifade eden Turan, "Bir takım elemelerden geçtiler. 400 gencimiz bu projeye katılmaya hak sahibi oldu. Turizm elçilerimiz; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Farsça, Korece, Çince ve Japonca olmak üzere toplam 9 dilde hizmet veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Dilimizi geliştiriyoruz"

Kore dilinde turistlere rehberlik yapacak olan turizm elçisi Ebrar Yazıcı, "Biz biletmatiklerde turistlere yardım ediyoruz. Onlara gitmeleri gereken yerleri söylüyoruz. Bazen onlar soruyor. Bazen de biz direkt olarak söylüyoruz. Biz dilimizi geliştiriyoruz. Onlar da daha kolay vakit geçiriyorlar. Gitmeleri gereken yerlere daha kolay gidiyorlar" şeklinde konuştu.

"Onlara daha güvenli bir İstanbul deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz"

Turizm elçisi Mehmet Fatih Kuşaslan, "Bizi burada gördüklerinde ilk başta çekiniyorlar. Kendimizi tanıttığımızda daha rahat bir şekilde iletişime geçiyorlar. Onlara daha güvenli bir İstanbul deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Biz de dünyanın farklı kültürlerinden insanlarla iletişim haline geçtiğimiz için dünyaya açılmış oluyoruz. Bizi hem dil olarak hem de kültürel olarak geliştiriyor" diye konuştu.