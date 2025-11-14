Haberler

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi; anne de hayatını kaybetti

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi; anne de hayatını kaybetti
Güncelleme:
Fatih'te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B. de bugün hayatını kaybetti. Baba Servet B.'nin tedavisi ise devam ediyor. Ailenin yemek yediği restoranın mühürlendiği bildirildi. Ailenin zehirlenme sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Fatih'te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybederken, anne Çiğdem B.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Servet B.'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımetin Keyikeyisi:

ulan bir seyinizde durust olsun. ulke zivanadan cikti esnaf surekli hile pesinde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
