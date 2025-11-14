Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi; anne de hayatını kaybetti
Fatih'te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün hayatını kaybetti. Anne Çiğdem B. de bugün hayatını kaybetti. Baba Servet B.'nin tedavisi ise devam ediyor. Ailenin yemek yediği restoranın mühürlendiği bildirildi. Ailenin zehirlenme sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam