Fatih'te çocuklar 'Bahar Şenliği'nde buluştu

İSTANBUL - Fatih'te yaşayan çocuklar Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Bahar Şenliği'nde buluştu. Nasreddin Hoca'dan, Hacivat ile Karagöz oyunlarına, müzik etkinliklerinden çeşitli etkinlik atölyelerine kadar birçok etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Fatih Belediyesi, çocukları bahar şenliğinde buluşturdu. Kara Surları Millet Bahçe'sinde düzenlenen Bahar Şenliği'nde çocuklar, Nasreddin Hoca'dan, Hacivat ile Karagöz'e, müzik organizasyonlarından çeşitli etkinlik atölyelerine kadar birçok etkinlikle doyasıya eğlendi. Her yaştan çocuğun katıldığı şenlikte ebeveynler de organizasyondan memnun olduğunu belirtirken, yeniden benzer etkinliklerin yapılmasını istedi.

"Çiçek ektim ve kitap ayracı yaptım. Etkinlikleri çok beğendim"

Etkinliğe katılan çocuklardan Defne Özbayram, "Bahar şenliğinde çok eğlendim. Bir sürü etkinliğe katıldım. Çiçek ektim ve kitap ayracı yaptım. Etkinlikleri çok beğendim" dedi.

Rüya Özbayram ise, "Bahar şenliğinde paten sürdüm, kitap ayracı yaptım, kardeşim ile oynadım. Etrafı gezdim ve çok güzel etkinlikler vardı. Tekrar olmasını isterim çünkü çok eğlendim" diyerek etkinliklerin gelecek yıllarda da yapılmasını istedi.

Kızlarının eğlenmesi için bahar şenliğine getirdiğini belirten anneleri ise, "Evime çok yakındı. Bende kızlarımı eğlendirmek için geldim. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok teşekkür ederim. Kızlarım paten kaydı, çeşitli etkinliklere katıldı ve burada kahvaltı yaptık. Bizim için çok eğlenceliydi" diye konuştu.