Fatih'te bina neden çöktü? SON DAKİKA! Bina nerede çöktü?

İstanbul Fatih'te bina niye çöktü? İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binanın çöktüğü, enkaz altında kalananların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde olduğu bildirildi. Peki, Fatih'te bina neden çöktü? İstanbul Fatih'te bina nerede, Fatih ilçesinin neresinde çöktü? Detaylar...

FATİH'TE BİNA ÇÖKTÜ

Fatih'te Zeyrek Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.