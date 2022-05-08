FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te Anneler günü anlamlı gösteriyle kutlandı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi 8 Mayıs Anneler Gününde anneleri ve çocukları ortak bir programda buluşturdu. Annelerine şiirler okuyan ve gösteriler yapan çocuklar ortaya renkli görüntüler ortaya çıkardı.

8 Mayıs Anneler Gününde Fatih Belediyesi, düzenlemiş olduğu program ile anneleri ve çocukları bir araya getirdi. Sümbül Efendi Anne Çocuk Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklar annelerine şiir okuyup, gösteriler düzenledi. Programda çocukların çizdikleri resimler sergilenirken, ilahiler eşliğinde drama gösterileri gerçekleştirildi. Programa katılan Anne Birsen Mutlu, "Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum. Güzel bir gün Fatih Belediyesinin bu organizasyonu da çok güzel. Etkinliklerinden faydalanıyoruz, çocuklarımız ve bizde onlarla da gurur duyuyoruz. Fatih'te oturuyoruz" dedi.

Çocuğu ile birlikte programa katılan Emine Sert ise "Güzel bir gün olsun bütün annelerin anneler günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Programın sonunda katılan annelere sertifika ve çiçekler hediye edilmesiyle son buldu.