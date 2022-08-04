Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban puanları....

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilim Tarihi (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Grafik Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli))

İslami İlimler (Arapça) (Burslu)(İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) )

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

Misyonumuz, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.

Değerler

•İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,

•Bilimsel ve akademik özgürlük,

•Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,

•Liyakat,

•Güvenirlilik,

•Üretkenlik,

•Paydaş memnuniyeti,

•Katılımcılık,

•Çözüm odaklılık,

•Şeffaflık,

•Toplum sorunlarına duyarlılık.