Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları tarafından 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.

Üniversite, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 25 Ağustos 2009 tarih ve 487/406 sayılı Vakıflar Meclisi kararı ve 15 Nisan 2010 tarih ve 5981 sayılı kanunla kurulmuştur. Üniversitenin kurucu vakıflarından birisi olan Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesinin kuruluşu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan matbu vakfiyeye göre vakfın kuruluş yılı 1471 tarihidir.

Bu nedenle üniversitenin kuruluş yılı olarak yer alan 2010 ibaresi, 2014 yılında 1471 olarak değiştirilmiştir.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilim Tarihi (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Grafik Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli))

İslami İlimler (Arapça) (Burslu)(İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) )

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

Misyonumuz, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.

Değerler

•İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,

•Bilimsel ve akademik özgürlük,

•Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,

•Liyakat,

•Güvenirlilik,

•Üretkenlik,

•Paydaş memnuniyeti,

•Katılımcılık,

•Çözüm odaklılık,

•Şeffaflık,

•Toplum sorunlarına duyarlılık.