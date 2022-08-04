Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Arapça Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilim Tarihi (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Grafik Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli))

İslami İlimler (Arapça) (Burslu)(İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) )

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyon

Misyonumuz, eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olmaktır.

Değerler

•İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,

•Bilimsel ve akademik özgürlük,

•Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,

•Liyakat,

•Güvenirlilik,

•Üretkenlik,

•Paydaş memnuniyeti,

•Katılımcılık,

•Çözüm odaklılık,

•Şeffaflık,

•Toplum sorunlarına duyarlılık.