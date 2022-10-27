İngiltere'de düzenlenen müzayedede Fatih Sultan Mehmet'in "Bizans İmparatoru" olarak resmedildiği madalyon satıldı. Madalyonun ne kadara satıldığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet madalyonunun kaç TL'ye satıldığı araştırılıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet madalyonu ne kadara satıldı? Bizans İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Madalyonu kaç TL'ye satıldı? İşte detaylar...

Christie's Müzayede Evi tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar" müzayedesinde Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği bir madalyon açık arttırmaya çıkarıldı. İtalyan sanatçı Constanzo da Ferrara tarafından Napoli'de 1481'de dökülen madalyon satıldı. Madalyonun ne kadara satıldığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet madalyonunun kaç TL'ye satıldığı araştırılıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet madalyonu ne kadara satıldı? Bizans İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Madalyonu kaç TL'ye satıldı? Detaylar haberimizde...

FATİH SULTAN MEHMET MADALYONU NE KADARA SATILDI?

İngiltere'de düzenlenen müzayedede Fatih Sultan Mehmet'in "Bizans İmparatoru" olarak resmedildiği madalyon, 818 bin liraya satıldı. Dünyada sadede 4 nüsnası olan madalyonla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu, 'Üzerinde 'Bizans İmparatoru Muhammed' yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere'de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır" dedi.

RÖNESANS'IN EN İYİ PORTRE MADALYALARINDAN BİRİ

Ön yüzünde Fatih Sultan Mehmet'in portresinin bulunduğu madalyonun arka yüzeyinde ise hükümdarın at üstündeki bir çizimi bulunuyor. Madalyonun her iki yüzeyindeki Latince yazılar ise eserin en dikkat çekici özelliği olarak ortaya çıkıyor. Rönesans'ın en iyi portre madalyalarından biri olarak nitelendirilen madalyonun ön yüzünde, "Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481", arkasında ise "Asya ve Yunanistan'ın Hükümdarı Muhammed, seferde atlı portre" yazıları yer alıyor.