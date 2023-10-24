Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? FSM Köprüsü zamlı geçiş ücreti!
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Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? FSM geçiş zamlı geçiş ücreti merak edildi. İşte, FSM geçiş ücreti!
FSM zamlı geçiş ücreti! Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? FSM zamlı geçiş ücreti merak edildi. İşte, FSM geçiş ücreti haberimizde...
Köprü ve otoyol ücretlerine 25 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi yüzde 76,5 zamla 8,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ise yüzde 100 zamlanarak 410 liraya çıkarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.
Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 liraya çıkartıldı. Zam oranı ise yüzde 76,5 oldu.