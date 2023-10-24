Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? FSM geçiş zamlı geçiş ücreti merak edildi. İşte, FSM geçiş ücreti!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? FSM Köprüsü zamlı geçiş ücreti!

FSM zamlı geçiş ücreti! Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? FSM zamlı geçiş ücreti merak edildi. İşte, FSM geçiş ücreti haberimizde...

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Köprü ve otoyol ücretlerine 25 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi yüzde 76,5 zamla 8,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ise yüzde 100 zamlanarak 410 liraya çıkarıldı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN KÖPRÜ GEÇİS ÜCRETİ 15 TL OLDU

Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 liraya çıkartıldı. Zam oranı ise yüzde 76,5 oldu.