Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek olan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, 2. köprü geçiş ücreti merak ediyor. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar? 2. köprü geçiş ücreti! İşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücreti! Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek olan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, 2. köprü geçiş ücreti merak ediyor. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar? 2. köprü geçiş ücreti! İşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti haberimizde...

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti tek yön otomobil için 8 TL 50 kuruş, hafif ticari araçlar için 11 TL, motosikletler için 3 TL 50 kuruştur.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Otomobiller için;

Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) geçiş ücreti 138,50 TL'den 140 TL'ye

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye

Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL'den 280 TL'ye yükseldi.

KDV ORANI YÜKSELTİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni ek vergi kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Hijyen ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 20, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları ise yüzde 20 olmuştu.