Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çıkışında Otomobil Yangını
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında Ankara istikametinde bir otomobil alev alev yandı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çıkışında Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücü, emniyet şeridine girerek otomobilden indi. Otomobilin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tom otomobili sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.