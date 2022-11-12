Fatih Şahin kimdir? TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin istifa mı etti, görevden mi alındı? Fatih Şahin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Son dakika gelen haberlere göre, TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı. Bunun ardından vatandaşlar, Fatih Şahin kimdir? TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin istifa mı etti, görevden mi alındı? Fatih Şahin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte detaylar...