Fatih Şahin kimdir? TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin istifa mı etti, görevden mi alındı? Fatih Şahin kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Son dakika gelen haberlere göre, TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı. Bunun ardından vatandaşlar, Fatih Şahin kimdir? TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin istifa mı etti, görevden mi alındı? Fatih Şahin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte detaylar...
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TÜİK BAŞKAN YARDIMCISI FATİH ŞAHİN GÖREVDEN ALINDI MI?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.
FATİH ŞAHİN KİMDİR?
Fatih Şahin eski TÜİK Başkan Yardımcısı'dır. 12 Kasım 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Fatih Şahin görevden alınmıştır. Fatih Şahin 23 Nisan tarihinde Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.
Fatih Şahin 1982 Samsun doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Buradan mezun olduktan sonra TÜİK Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştı.