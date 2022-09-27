Türk gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor. Ancak bu kez dijital bir mecrada izleyicisiyle buluşacak olan Fatih Portakal'ın yeni programı Sözün Özüyle nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Fatih Portakal TV nasıl izlenir? Fatih Portakal TV nereden izlenir? Sözün Özüyle programı nasıl izlenir?

Fatih Portakal TV nasıl izlenir? Türk gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor. Ancak bu kez dijital bir mecrada izleyicisiyle buluşacak olan Fatih Portakal'ın yeni programı Sözün Özüyle nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Fatih Portakal TV nasıl izlenir? Fatih Portakal TV nereden izlenir? Sözün Özüyle programı nasıl izlenir? İşte detaylar...

FATİH PORTAKAL TV NASIL İZLENİR?

Fatih Portakal, kendi YouTube kanalı olan "Fatih Portakal TV"de içerik üreteceğini söyledi. Portakal "3 Ekim Pazartesi'den itibaren saat 11:30'da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' aslında net bir ifade, sizlerin karşısında olacağım. Yani Dünyayı ve Türkiye'yi sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak burada ve onlar da içerikleriyle katkı verecekler" dedi.

FATİH PORTAKAL TV NEREDEN İZLENİR?

Fatih Portakal TV bir YouTube kanalıdır. Fatih Portakal TV'nin içeriklerine ulaşmak için alltaki linke tıklayabilirsiniz.

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