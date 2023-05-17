Fatih Portakal Sözcü'den ayrıldı mı? Fatih Portakal hangi kanalda?

Fatih Portakal'ın da Sözcü TV'den ayrıldığı iddialarının gündeme gelmesi dikkat çekti. Peki, Fatih Portakal Sözcüden ayrıldı mı? Fatih Portakal hangi kanalda?

Fatih Portakal, Sözcü TV'den ayrıldığı iddiaları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Fatih Portakal sözcüden ayrıldı mı? Fatih Portakal hangi kanalda?

FATİH PORTAKAL SÖZCÜ'DEN AYRILDI MI?

İddialarla ilgili Fatih Portakal'dan açıklama geldi. Portakal açıklamasında "Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu" dedi.

Portakal, "Şimdi Taner ile yolculuk yapıyorum. Taner bana 'Abi Sözcü'den ayrılmışsın'" dedi. Ben de 'hadi beni o zaman havalimanına ya da İzmir' götür' dedim. Bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Ayrıldığımı bilmiyordum. Gidip kanala soracağım. Bu akşam 19.00'da karşınızda olurum diye düşünüyorum. Fatihlerle beni karıştırmayın. Ah bu sosyal medya yok mu" ifadelerini kullandı.