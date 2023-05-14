Fatih Portakal nerede çalışıyor? Fatih Portakal CANLI İZLE! Fatih Portakal hangi kanalda?
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Fatih Portakal hangi kanalda çalışıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Fatih Portakal'ın çalıştığı kanal araştırılıyor. Peki, Fatih Portakal nerede çalışıyor? Fatih Portakal hangi kanalda? İşte detaylar...
Sunucu Fatih Portakal'ı Fox Tv'de göremeyen kullanıcılar Fatih Portakal hangi kanalda sorusunu araştırıyor. Fatih Portakal nerede çalışıyor merak konusu oldu. Peki, Fatih Portakal nerede çalışıyor? Fatih Portakal hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
FATİH PORTAKAL FOX TV'DEN NE ZAMAN AYRILDI?
Sunucu Fatih Portakal, 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurt dışına yerleşmesi gerekince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başlamıştır. 2020 yılında FOX Ana Haber'deki Fatih Portakal ile FOX Ana Haber programından ayrıldığını duyurmuştur.
FATİH PORTAKAL NEREDE ÇALIŞIYOR?
Fatih Portakal, 11 Mart 2023 tarihinde ise Instagram hesabından, Sözcü TV ile anlaştığını duyurmuştur.