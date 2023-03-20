Türk gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ekranlara döndü ve yeni kanalı merak edildi. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda haber sunuyor?

Türk gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ekranlara geri döndü. Sözcü ekranları ile ana haber sunmaya dönen Fatih Portakal hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda haber sunuyor?

FATİH PORTAKAL HANGİ KANALDA?

Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de bugün itibarıyla ekranlara döndü.

Gündemle ilgili sunacağı haberler öncesi konuşan Fatih Portakal, Fox TV'de nasılsa Sözcü TV'de de aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

Portakal, "Düdüklü tencereyim ben. Her şeyi söyleyeceğim. Farkındalık yaratacağım. Toplumun gazını alacağım. İlk saniyeden muhalefete mi başladın diyecekler. Ever arkadaş. Düdüklü tencereyim, insanların sesini duyuracağım." dedi.