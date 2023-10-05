Uzun yıllardır Fox Tv ekranlarında yer alan Fatih Portakal, geçtiğimiz sene içerisinde farklı kanallarda yer almıştı. Fatih Portakal hangi kanalda? Sorusu, Fatih Portakal'ı Fox Tv ekranlarında ve diğer kanallarda göremeyen izleyiciler tarafından araştırıldı. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda? Fatih Portakal nereye, hangi kanala geçti?

Fatih Portakal hangi kanalda? Fatih Portakal nereye, hangi kanala geçti?

Fatih Portakal hangi kanalda? Sorusu, Fatih Portakal'ı ekranlarda göremeyen birçok kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Portakal, yaptığı paylaşımlar ile birlikte hangi kanalda olacağını daha öncesinden duyurmuştu. Fatih Portakal'ın sunuculuk yapmakta olduğu güncel kanal araştırılıyor. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda? Fatih Portakal nereye, hangi kanala geçti?

FATİH PORTAKAL HANGİ KANALDA?

Fatih Portakal, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sözcü TV'yle anlaştığını ve Sözcü TV ekranlarında olacağını duyurmuştu. Buna göre Sözcü TV ekranları üzerinden Fatih Portakal'ı izlemek mümkün. Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu. Portakal, yeniden Sözcü Tv anlaştığını duyurdu.

Fatih Portakal, yaptığı paylaşımda;

"Dün sözleşmeye imza atıyordum, işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü TV'yle anlaştım. 11 Eylül'de başlıyorum. 14 Haziran 2024'e kadar karşınızda olacağım." ifadelerini kullandı. Buna göre Fatih Portakal 14 Haziran 2024 tarihine kadar Sözcü TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Fatih Portakal akşam saat 19.00'da Sözcü TV ekranlarında yer alıyor.