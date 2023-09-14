Ekranların sevilen sunucusu Fatih Portakal'ı ekranlarda göremeyen birçok kişi Fatih Portakal hangi kanalda? Sorusunu merak etti ve bu kapsamda konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda? Fatih Portakal neden yok, hangi kanala geçti?

Fatih Portakal hangi kanalda? Sorusu, özellikle Tv'de Fatih Portakal izlemek isteyenler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Portakal, yaptığı paylaşımlar ile birlikte hangi kanalda olacağını daha öncesinden duyurmuştu. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda? Fatih Portakal neden yok, hangi kanala geçti? İşte Fatih Portakal'ın sunuculuk yapmakta olduğu yeni kanalı!

FATİH PORTAKAL HANGİ KANALDA?

Fatih Portakal, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Dün sözleşmeye imza atıyordum, işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü TV'yle anlaştım. 11 Eylül'de başlıyorum. 14 Haziran 2024'e kadar karşınızda olacağım." ifadelerini kullandı. Buna göre Fatih Portakal 14 Haziran 2024 tarihine kadar Sözcü TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Fatih Portakal akşam saat 19.00'da Sözcü TV ekranlarında yer alıyor.

BİR KEZ DAHA SÖZCÜ TV İLE ANLAŞTI

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu. Portakal, yeniden Sözcü Tv anlaştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Portakal, şunları söyledi: "Dün sosyal medyada bir fotoğraf karesi paylaşmıştım. Bir sözleşmeye imza atıyordum işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü televizyonu ile anlaştım. Ali Şen ile konuştuk, anlaştık, bitti gitti ve bir sezonda onlarla birlikteyim. 11 Eylül'de başlıyorum 14 Haziran 2024'e kadar karşınızda olacağım. Umarım yine konuşacağız, konuşturacağız, düşündürecek, sorgulayacağız, tebessüm ettireceğiz. Böyle bir bültenle karşınızda olacağım. Bunun havadisini vereyim dedim. Lütfen kimselere randevu vermeyin ve 11 Eylül'de Ana Haber'de Sözcü televizyonla birlikte olalım. Kendimize iyi bakalım. Saygı ve sevgiyle kalın."