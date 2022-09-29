Türk gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor. Ancak bu kez dijital bir mecrada izleyicisiyle buluşacak olan Fatih Portakal'ın yeni programı Sözün Özüyle nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda çıkacak? Fatih Portakal'ın yeni kanalı!

Fatih Portakal hangi kanalda çıkacak? Türk gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor. Ancak bu kez dijital bir mecrada izleyicisiyle buluşacak olan Fatih Portakal'ın yeni programı Sözün Özüyle nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Fatih Portakal hangi kanalda çıkacak? Fatih Portakal'ın yeni kanalı haberimizde...

FATİH PORTAKAL HANGİ KANALDA ÇIKACAK?

Fatih Portakal, kendi YouTube kanalı olan "Fatih Portakal TV"de içerik üreteceğini söyledi. Portakal "3 Ekim Pazartesi'den itibaren saat 11:30'da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' aslında net bir ifade, sizlerin karşısında olacağım. Yani Dünyayı ve Türkiye'yi sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak burada ve onlar da içerikleriyle katkı verecekler" dedi.

FATİH PORTAKAL TV NEREDEN İZLENİR?

Fatih Portakal TV bir YouTube kanalıdır. Fatih Portakal TV'nin içeriklerine ulaşmak için alltaki linke tıklayabilirsiniz.

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