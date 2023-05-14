Fatih Portakal FOX TV'den ayrılma sebebi araştırılan konular arasında yer alıyor. Fatih Portakal neden Fox Tv'den ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Fatih Portakal FOX TV'den neden ayrıldı? Fatih Portakal hangi kanalda haber sunuyor? Fatih Portakal FOX ne zaman ayrıldı? İşte detaylar...

Sunucu Fatih Portakal'ı Fox Tv'de göremeyen kullanıcılar tarafından sunucunun hangi kanalda haber sunduğu araştırılıyor. Fatih Portakal ne zaman Fox Tv'den ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Fatih Portakal FOX TV'den neden ayrıldı? Fatih Portakal hangi kanalda haber sunuyor? Fatih Portakal FOX ne zaman ayrıldı? Detaylar haberimizde...

FATİH PORTAKAL FOX TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Fatih Portakal, 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurt dışına yerleşmesi gerekince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başlamıştır. 2020 yılında ise FOX Ana Haber'deki Fatih Portakal ile FOX Ana Haber programından ayrıldığını duyurmuştur.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1968'de Aydın'ın ilçesi Nazilli'de doğdu. Annesi Nazillili, Babası Karacasuludur. İlköğrenimini Nazilli'de; orta ve lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.