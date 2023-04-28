Fatih Özmen kimdir? Fatih Özmen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Özmen hayatı!

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FATİH ÖZMEN KİMDİR?

Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve sahibidir. Sierra Nevada Corporation'ın yegâne sahibi olarak Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birini işletmektedir. Şirket Sparks, Nevada merkezlidir.

Türkiye'de doğan, eski Türk Ulusal Bisiklet Şampiyonu olarak gençlik yıllarında 1970'ler boyunca üst Türk bisikletçilerle birlikteydi. Nevada, Reno Üniversitesi (UNR) Elektrik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans derecesi vardır. Navigasyon ve iniş sistemleri üzerinde yüksek lisans savı ile Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation yıllarında çok sayıda sistem ve çok sayıda kilit programların yönetiminin gelişiminde rol almayı başardı. 1994 yılında, Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen şirketi satın aldı.

Fatih Özmen mülkiyet yapısı döneminde, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye gibi 33 ülkede Sierra Nevada Corporation, genişleyen 19 stratejik satın almalar tamamlamıştır. Sierra Nevada Corporation, bilim adamları, mühendisler ya da çoğu teknik geçmişlere sahip yaklaşık 3000 kişilik bir işgücünü içerecek şekilde büyüdü. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi performans gösteren Federal Müteahhitlerden biri olarak sıralanır.

2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. (Ocak 2008) ve SpaceDev, Inc. (Aralık 2008) şirketlerini satın aldı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilere itti. Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu. NASA, Bütünleşik Ticari Tayfa Yeteneği (CCiCap - Commercial Crew Integrated Capability) girişimi çerçevesinde uzay aracını geliştirme yönünde Sierra Nevada Corporation'a yaklaşık 385 milyon Amerikan doları tahsis etti. Bugüne kadar, Dream Chaser 26 Ekim 2013 tarihindeki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde ilk serbest uçuş dahil, kilometre taşlarının bir dizisini karşıladı.

2014 yılında, Fatih ve eşi Eren, bilim, mühendislik ve gazetecilik gibi alanlarda girişimci destek programlarına kalıcı katkı sağlayarak Nevada Üniversitesi Reno İşletme Yüksekokulu Merkezinin yaratılması için üniversite tarihinin en büyük bağışını yaptı. Nevada Valisi Brian Sandoval, "Özmen Merkezi"ne göre devletin ekonomik kalkınma çabaları için yardımcı olmuştur.