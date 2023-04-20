Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi mi, yakalandı mı? Birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve aynı zamanda internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye getirildi mi, yakalandı mı?

Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye getirildi mi, yakalandı mı?

FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Faruk Fatih Özer, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmış, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'i taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Faruk Fatih Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.