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Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü?

Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü?
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Ankara'da 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden adamın öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Peki, Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü?

Ankara'da Çankaya'nın Dikmen semtinde spor salonu işleten Fatih Oral'dan haraç isteyen Fatih S., istediği haracı alamayınca Oral'ı tehdit edip dükkanını kurşunladı. Son olarak 12 Haziran günü iki tabancayla spor salonuna gelen ve tanınmamak için başındaki motosiklet kaskıyla dükkana giren Fatih S., 3 yaşındaki oğluyla birlikte olan Oral'a ateş etti. Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? Fatih Oral öldü mü?

FATİH ORAL ÖLDÜ MÜ?

Ağır yaralanan Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırının ardından kaçan Fatih S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih S.'nin mahkemede verdiği ifadede salona konuşmak için geldiğini, kendisine yapılan saldırıya karşılık vermek için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Cinayet olayının ise görüntüleri ortaya çıktı.

SPOR SALONU HOCASINI KİM, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olayla ilgili konuşan davanın avukatı Sait Bingöl, saldırganın söylediklerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek şunları söyledi: "Fatih Oral'ı katleden şahıs, son mahkemede verdiği ifadede konuşmak için olay yerine gittiğini ve kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya cevap vermek amacıyla ateş ettiğini söylemiştir. Ancak özellikle dosyaya sunulan görüntülerden anlaşılacağı üzere saldırgan herhangi bir şekilde görüşmek için olay yerine gitmediği gibi, öldürdüğü kişiyle de arasında herhangi alacak verecek durumu söz konusu değildir. Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır.

Öldürülen kişi, yanında 3 yaşında çocuğu olduğu halde saldırıya uğramıştır. Sanığın yaptığının hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Bunu mahkemede belirttik. Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşi bir cinayet olduğu, öldürme şeklinin de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısı da dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. Sanığın ağır tahrik hükümlerinden yaralanmak için bu şekilde ifade verdiği ortadadır. Biz bu nedenle davanın takipçisiyiz. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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