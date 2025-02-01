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Fatih ölecek mi (Kızılcık Şerbeti)?

Fatih ölecek mi (Kızılcık Şerbeti)?
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Fatih ölecek mi (Kızılcık Şerbeti)?

31 Ocak akşamı yayınlanan bölümde Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteri vuruldu. Bu dramatik gelişme, Fatih ölecek mi? Doğukan Güngör diziden ayrılacak mı? sorularını gündeme getirdi. Fatih ölecek mi (Kızılcık Şerbeti)?

FATİH'İN ÖLECEK Mİ?

Son bölümde Fatih, Doğa ile yaşadıkları eve doğru ilerlerken arkasından gelen bir sesle irkildi. "İskender abimizin selamı var" diyen saldırgan, Fatih'e üç el ateş etti. Silah sesleriyle birlikte bölüm sona ererken, Fatih'in dizideki kaderi belirsizliğini koruyor.

Fatih ölecek mi (Kızılcık Şerbeti)?

DOĞUKAN GÜNGÖR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Fatih karakterinin yaşayıp yaşamayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok. Dizinin başarılı oyuncusu Doğukan Güngör, fragmandaki vurulma sahnesiyle ilgili gelen sorulara "Çok hastayım. Bu konuyu konuşmayalım. Kafamı kaldıramıyorum." diyerek kaçamak yanıtlar verdi.

Bu belirsizlik, izleyicilerin Fatih'in akıbetini öğrenmek için yeni bölümü heyecanla beklemesine neden oldu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Fatih'in hayatta kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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