Fatih Kırışık kimdir? Prof. Dr. Fatih Kırışık kaç yaşında, nereli? Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Fatih Kırışık kimdir? Prof. Dr. Fatih Kırışık kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık kimdir, hayatı!