Fatih Kırışık kimdir? Prof. Dr. Fatih Kırışık kaç yaşında, nereli? Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık kimdir, hayatı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Fatih Kırışık kimdir? Prof. Dr. Fatih Kırışık kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık kimdir, hayatı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Fatih Kırışık kimdir? Prof. Dr. Fatih Kırışık kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık kimdir, hayatı!
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Yayımlanan kararnamede, "Karabük Üniversitesi Rektörülüğü'ne, 2574 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 ümcü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatih Kırışık atanmıştır." denildi.
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1993, 1998