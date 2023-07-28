Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı yapan 3 ismin yerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Bu gelişmeyle birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve 3 yardımcısının da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olması dikkatlerden kaçmadı. Peki, Fatih Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası yardımcısı Fatih Karahan kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. 3 isimle birlikte Başkan Hafize Gaye Erkan'ın yardımcıları değişmiş oldu. Peki, Fatih Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası yardımcısı Fatih Karahan kimdir?

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.

3 YARDIMCI DA GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı ve TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. Bu yeni atamalar, TCMB'nin yönetim kadrosunda önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemi işaret etmektedir.