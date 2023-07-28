Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Hatice Karahan kimdir? Hatice Karahan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Hatice Karahan kimdir? Hatice Karahan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Hatice Karahan, 6 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı oldu. Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD'ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse Universty'de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Polcy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Hatice Karahan, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi, TÜBİTAK'ta danışmanlık görev üstlendi. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanlığını yapmaktadır. 2014 yılında Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik dergi ve kitapta makaleler yayımlanmıştır. Hatice Karahan ekonomi alanında pek çok yerli ve yabancı kongre, konferans ve seminerde de konuşmacı olarak bulunmuştur. Hatice Karahan, ayrıca SETA'da ekonomi araştırmaları yürütmekte olup 2014 yılından bu yana Yen Şafak Gazetesi'nde düzenli olarak ekonomi yazıları kaleme almaktadır. Karahan'ın ekonomik değerlendirmeler, Roubn's Economontor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer bulmaktadır. Karahan ayrıca ulusal ve uluslararası çeşitli kanalların yanı sıra, TVNET'te ekonomi yorumculuğu yapmaktadır. 2016 EBBÖ Ödüller kapsamında "Yılın Ekonomi Yazarı" seçilmiştir. Hatice Karahan, 6 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı oldu.